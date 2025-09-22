Ein junger Mann sitzt in einem Barbershop und hat die Augen geschlossen. Der Barber geht langsam mit einem Trimmer an das Augenlid heran und säbelt dem Kunden kurzerhand die Wimpern kurz. Die Szene wird gefilmt, im Hintergrund läuft laute Musik. Videos dieser Art gingen vor einiger Zeit in den sozialen Medien viral. Dahinter steckt weit mehr als nur ein fragwürdiger Schönheitstrend – die Begründung dafür höchst zweifelhaft.





