Instagram: Haben Sie auch diese Passwort-Mail bekommen?

Wer von Instagram gerade ganz unerwartet eine Mail zum Zurücksetzen des Konto-Passwortes erhalten hat, sollte diese einfach ignorieren. „Externe“ hätten die Rücksetz-Mails angefordert, das Problem sei nun aber behoben und die Konten seien sicher, teilt die Instagram-Mutter Meta mit.

IT-Sicherheitsunternehmen sprechen derweil von einem Datenleck, was Meta aber bestreitet. Und Nutzende beklagen im Netz zum Teil Instagram-Kontensperrungen. Wer davon tatsächlich betroffen ist, sollte Instagrams Hilfe-Hinweise zu deaktivierten Konten befolgen und gegebenenfalls eine Überprüfung beantragen.

We fixed an issue that let an external party request password reset emails for some people. There was no breach of our systems and your Instagram accounts are secure.



You can ignore those emails — sorry for any confusion. — Instagram (@instagram) January 11, 2026

Ansonsten ist es für alle Nutzenden empfehlenswert, die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für Instagram zu aktivieren. Wer eine Rücksetz-Mail erhalten, diese aber nicht selbst angefordert hat, sollte zudem sicherheitshalber das Passwort ändern.

Das könnte Sie auch interessieren: Kommentar: Was bei St. Paulis Stürmersuche entscheidend ist

Außerdem ist es über das Accounts-Center von Meta möglich, nachzuschauen, welche Geräte gerade bei welchem Meta-Dienst eingeloggt sind. Bei Bedarf lassen sich fremde Geräte dort nämlich mit einem Klick abmelden. (dpa)