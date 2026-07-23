Schockierende Tat: In einem Shopping-Center in Stuttgart wurde eine 47-Jährige mit einem Messer angegriffen und in Brand gesetzt. Sie schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei fasste wenig später einen Verdächtigen.

In einem Stuttgarter Einkaufszentrum ist eine Frau mit einem Messer angegriffen und angezündet worden. Den Ermittlern zufolge wurde die 47-Jährige bei der Attacke lebensgefährlich verletzt. Ein 54 Jahre alter Tatverdächtiger wurde gefasst.

„Nach ersten Kenntnissen hat er im Rahmen des Angriffs die Frau zunächst mit einem Messer attackiert und sie anschließend in Brand gesteckt“, sagte ein Polizeisprecher. Die 47-Jährige habe Stich- und Brandverletzungen erlitten und befinde sich in intensivmedizinischer Behandlung, teilten die Beamten mit. Der Angriff ereignete sich am Donnerstag kurz nach Öffnung der Shopping-Mall in der Innenstadt.

Opfer und mutmaßlicher Täter kannten sich

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Der mutmaßliche Täter wurde knapp zwei Stunden nach der Tat im Stadtteil Heumaden festgenommen. An der Suche nach dem Mann war auch ein Hubschrauber beteiligt. „Gegen 12.10 Uhr haben unsere Einsatzkräfte einen 54-jährigen Deutschen festgenommen. Der Mann steht oder stand mit der Geschädigten in einer Beziehung“, teilte der Polizeisprecher weiter mit. Der Mann soll im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die ersten Notrufe gingen am Donnerstag um kurz nach 10 Uhr bei der Polizei ein. Das große Einkaufszentrum in der Innenstadt hatte zu diesem Zeitpunkt gerade erst seine Türen geöffnet.

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Spurensicherung vor Ort

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Zum genauen Hergang der Tat äußerte sich die Polizei nicht. Der Betrieb im Einkaufszentrum wurde wieder aufgenommen. Nach der Alarmierung am Vormittag war das aus mehreren Gebäuden bestehende Einkaufszentrum geräumt und teilweise abgeriegelt worden. Polizei und Feuerwehr waren mit vielen Kräften vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand den Angaben zufolge aber nicht.

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Experten betraten mit Schutzanzügen bekleidet das Gebäude. „Unsere Einsatzkräfte sichern innerhalb des Einkaufszentrums derzeit noch Spuren und werten Kameraaufnahmen aus“, sagte ein Polizeisprecher.

In dem Einkaufszentrum mit einer Größe von rund 43.000 Quadratmetern gibt es etwa 200 Läden, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe. Die Shopping-Mall liegt am Mailänder Platz im Europaviertel, wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg entfernt. (dpa/mp)