Im Schlaf überrascht: 16 Tote bei Brand in Seniorenheim

Bei einem schweren Brand in einem Seniorenheim in Indonesien sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen.

Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizei am Sonntagabend (Ortszeit) in der Stadt Manado im Norden der Insel Sulawesi. Der Feuerwehr sei es gelungen, das Feuer innerhalb einer Stunde zu löschen, sagte Polizeisprecher Alamsyah Hasibuan. Für die Opfer sei aber jede Hilfe zu spät gekommen.

„Wir sind dabei, die Toten zu identifizieren“, erklärte er und forderte Angehörige auf, die Behörden zu kontaktieren. 19 Menschen überlebten den Angaben zufolge. Was den Brand auslöste, war zunächst unklar.

Auf von indonesischen Medien verbreiteten Videos war zu sehen, wie Flammen aus dem Gebäude in den nächtlichen Himmel schlugen. Brände in Wohngebäuden stellen in ganz Indonesien ein ständiges Risiko dar: Veraltete Gebäude, Überbelegung und unzureichende Brandschutzausrüstung sind in dem südostasiatischen Inselstaat weit verbreitet. (dpa)