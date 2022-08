Im Notfall: Uri Geller will Putins Atomraketen stoppen – mit seiner Gedankenkraft

Unerwartete Hoffnung im Ukraine-Krieg? Der israelische TV-Magier Uri Geller hat eine skurrile Warnung in Richtung Kreml-Despot Wladimir Putin veröffentlicht: Falls der russische Präsident tatsächlich Atomraketen einsetzen wird, will der selbst ernannte Mentalist diese mit seiner Gedankenkraft umlenken.

Eigentlich ist der 75-jährige Geller mit dem Verbiegen von Löffeln bekannt geworden. In den 2000er Jahren faszinierte er das deutsche TV-Publikum in seinen Shows, in dem er auf der Bühne das Besteck auf mysteriöse Weise verbog oder stehen gebliebene Uhren wieder zum Ticken brachte. Wie er immer wieder betonte, immer nur mit seinen paranormalen Fähigkeiten, seiner reinen Gedankenkraft. Und die will er nun auch im Kampf gegen Putin einsetzen und kündigte in einem offenen Brief auf Twitter an:

Uri Geller warnt Wladimir Putin auf Twitter

„Sollten Sie sich für den Einsatz von Nuklearwaffen entscheiden und Schottland als Ziel wählen – oder jedes andere Land der Welt – werden Ihre Pläne, Ihre Raketen auf Sie zurückfeuern!“ Er werde dafür jedes einzelne Molekül seiner Gedankenkraft verwenden. Laut Geller gebe es „Gerüchte und Berichte“, denen zufolge Putin den Einsatz strategischer Atomwaffen ernsthaft erwäge. Besonders gefährdet seien, so habe er gehört, Marinestützpunkte an der schottischen Westküste.

Weiter ruft der Mentalist „alle friedliebenden Menschen auf der Welt“ auf, sich ihm anzuschließen und ist sicher: Es reiche bereits, sich fünf Sekunden am Tag ein strahlendes Energiefeld vorzustellen. Dies werde wirken wie ein blendender, goldener Schild am Himmel und alle Raketen ablenken und zurückschicken, die Putin schicke.

Weiter warnt er den Kreml-Despoten eindringlich: Es gebe darüber hinaus Kräfte, „die weit, weit größer“ seien, als Putin es sich vorstellen könne. „Ich bin sicher, sie werden verhindern, dass Sie einen Atomkrieg beginnen.“ Wenn er so weiter wie bisher mache, werde Russland am Ende am meisten leiden.

„Ihre Mission-Control-Computer werden zusammenbrechen, Ihre Navigationssysteme werden versagen und ihre Raketen werden nicht funktionieren! Sie wurden gewarnt“, so die deutlichen Worte des Zauberkünstlers, dessen Geheimnis es jedoch bleibt, wie konkret er all das anstellen will. (alp)