Mit fast zwei Promille pöbelt ein Passagier im Flieger, bedroht die Crew und zerreißt sogar einen Vorhang. Die Polizei greift nach der Landung in Frankfurt ein.

Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen einen betrunkenen und aggressiven Passagier aus einem gelandeten Flugzeug geholt. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte der 42-Jährige nach Angaben des Kapitäns am Donnerstag auf dem Flug aus dem spanischen Malaga wiederholt Anweisungen des Kabinenpersonals missachtet.

Außerdem hat er die Crew bedroht und einen Vorhang zwischen den Sitzbereichen zerstört. Auch den Beamten gegenüber habe er sich aggressiv gezeigt und versucht, sie zu treten und zu schlagen.

Betrunkener Passagier randaliert im Flugzeug

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Die Bundespolizei fesselte den Mann schließlich und führte ihn aus dem Flugzeug ab. Bei ihm wurde später ein Atemalkoholwert von 1,96 Promille ermittelt.

Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Ähnliche Fälle mit alkoholisierten und aggressiven Fluggästen hat es am Frankfurter Flughafen bereits mehrfach gegeben. (dpa/js)