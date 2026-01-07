Ihnen geht das Geld aus: Hunderte Touristen in Kriegsgebiet gestrandet

Nach den neu aufgeflammten Kämpfen im Jemen stecken lokalen Angaben zufolge Hunderte Touristen auf der jemenitischen Insel Sokotra fest. Die Flüge wurden wegen der militärischen Auseinandersetzungen im Süden des Jemens zuletzt eingestellt.

Touristenführer auf der im Arabischen Meer liegenden Insel berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass alle Hotels voll ausgebucht seien. Anwohner berichteten, einige der Besucher hätten Privathäuser mieten müssen. Anderen sei das Geld ausgegangen, da sie nur für wenige Tage geplant hätten. Weitere seien bei ihren Touristenführern untergekommen. Die meisten Geschäfte und Hotels dort akzeptieren nur Bargeld. Die Infrastruktur für Geldtransfers ist sehr begrenzt und funktioniert, wenn überhaupt, nur sehr langsam.

Konflikt im Jemen eskaliert

Bisher gingen internationale Flüge ausschließlich über die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Die Emirate sind eigentlich seit Jahren im Bürgerkrieg im Jemen mit Saudi-Arabien im Kampf gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen verbündet. Die VAE verfolgten zuletzt aber zunehmend eigene Interessen.

Im neu aufgeflammten Konflikt gerieten die eigentlichen Verbündeten gefährlich aneinander. Von den Emiraten unterstützte Separatisten nahmen in den vergangenen Wochen große Gebiete ein, die auch an Saudi-Arabien grenzen, was Riad unter Druck setzte. Die offizielle Regierung in dem Bürgerkriegsland, die wiederum von Saudi-Arabien unterstützt wird, ist sehr schwach, konnte die Gebiete inzwischen aber wieder zurückgewinnen.

Flüge zum ersten Mal ab jetzt über Saudi-Arabien

Die staatliche Fluggesellschaft des Jemens Yemenia Airways kündigte nun an, zum ersten Mal Direktflüge von Sokotra nach Dschidda in Saudi-Arabien anzubieten. Der erste Flug solle am Mittwoch abheben, hieß es in einer offiziellen Erklärung. Ziel sei es, zunächst die gestrandeten Touristen auszufliegen. Das Unternehmen plane jedoch regelmäßige wöchentliche Flüge zwischen Dschidda und Sokotra, erklärte ein Sprecher von Yemenia Airways. Ob es in Zukunft auch wieder Flüge über die VAE geben wird, blieb zunächst unklar.

Die Insel Sokotra hat in den vergangenen Jahren trotz des seit 2014 andauernden Bürgerkriegs unter Touristen an Beliebtheit gewonnen. Sie ist Unesco-Welterbe und kann eine einzigartige Biodiversität vorweisen. 37 Prozent der 825 Pflanzenarten Sokotra und 90 Prozent der Reptilienarten kommen laut Unesco nirgendwo sonst auf der Welt vor. (dpa/mp)