Husten ohne Grund? Warum Reizhusten ein Warnsignal sein kann

Ein ständiges Kitzeln im Hals, trockener Reizhusten – aber keine Erkältung? Was viele zunächst für harmlos halten, kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Vor allem dann, wenn der Husten über Wochen anhält oder immer wiederkehrt, lohnt sich ein genauer Blick. Darauf weist das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) hin.

Grundsätzlich gilt: Husten ist ein Schutzreflex des Körpers. Er soll die Atemwege reinigen. Während er bei klassischen Infekten wie Erkältung, Grippe oder Covid meist von selbst wieder verschwindet, sieht das bei trockenem Husten ohne erkennbare Infektion anders aus. Hält er länger als acht Wochen an, sprechen Fachleute von chronischem Husten – und der sollte ärztlich abgeklärt werden.

Allergien: Häufige Ursache für Reizhusten

Eine der häufigsten Ursachen für trockenen Husten ohne Erkältung sind Allergien – allen voran Heuschnupfen. Typisch sind zusätzlich Symptome wie Niesen, tränende Augen oder eine laufende Nase. Doch nicht immer zeigt sich eine Allergie so eindeutig. Manchmal äußert sie sich vor allem durch ein ständiges Kratzen im Hals oder Hustenreiz. Bleibt die Allergie unbehandelt, kann sich das Problem verschlimmern und im Laufe der Zeit auch die unteren Atemwege betreffen – im Extremfall entsteht allergisches Asthma.

Asthma: Wenn Husten das einzige Symptom ist

Asthma wird oft mit Atemnot in Verbindung gebracht. Doch es gibt auch eine Form, bei der fast ausschließlich trockener Husten auftritt. Diese sogenannte „Cough-variant“-Form bleibt häufig lange unentdeckt, weil klassische Beschwerden fehlen. Besonders auffällig: Der Husten verschlimmert sich oft nachts. Ohne Behandlung kann sich daraus ein „klassisches“ Asthma entwickeln.

Reflux: Magensäure reizt die Atemwege

Eine weitere häufige, aber oft unterschätzte Ursache ist die Refluxkrankheit. Dabei fließt Magensäure zurück in die Speiseröhre und kann bis in den Rachen oder die Atemwege gelangen. Neben Husten treten häufig auch Sodbrennen, Heiserkeit oder ein unangenehmer Geschmack im Mund auf. Der Husten entsteht, weil die Schleimhäute dauerhaft gereizt werden.

Medikamente, Umweltreize und andere Auslöser

Auch bestimmte Medikamente – etwa sogenannte ACE-Hemmer zur Behandlung von Bluthochdruck – können trockenen Husten auslösen. Ebenso kommen äußere Reize infrage: trockene Luft, Staub, Rauch oder chemische Stoffe können die Atemwege dauerhaft irritieren. In seltenen Fällen stecken ernstere Erkrankungen dahinter, etwa Lungenerkrankungen, Herzprobleme oder Tumoren.

Wenn keine Ursache gefunden wird

Bei manchen Betroffenen bleibt die Ursache trotz umfangreicher Untersuchungen unklar. Fachleute sprechen dann von einem „ungeklärten chronischen Husten“. Dieser ist in der Regel nicht gefährlich, kann aber den Alltag erheblich beeinträchtigen. Nach Einschätzung des Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen könnte eine Überempfindlichkeit des Hustenreflexes dahinterstecken – selbst kleine Reize lösen dann Hustenanfälle aus.

Was jetzt helfen kann: Die wichtigsten Tipps im Alltag

Atemwege feucht halten, etwa durch ausreichendes Trinken oder Inhalation

Reizstoffe wie Rauch, Staub oder sehr trockene Luft möglichst vermeiden

Hustenreiz lindern, zum Beispiel mit Bonbons, Wasser oder Kaugummi

Mögliche Auslöser beobachten und gezielt meiden

Bei anhaltenden Beschwerden frühzeitig ärztlich abklären lassen

Medikamente überprüfen lassen, falls der Husten zeitlich damit zusammenhängt

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Wann zum Arzt?

Spätestens wenn der Husten länger anhält, sehr stark ist oder zusätzliche Symptome auftreten – etwa Atemnot, Brustschmerzen oder Herzrasen –, sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. In akuten Fällen kann es sich sogar um einen Notfall handeln. (apa)