„Hunger Games“-Star dreht in Deutschland: Dieser Ort hat sie beeindruckt

Glenn Close ist für die Arbeit am neuen „Hunger Games“-Film in Berlin – doch die Dreharbeiten waren knifflig.

Die Hollywood-Ikone Glenn Close schwärmt von einem „wunderschönen Sonnenuntergang“ auf dem Tempelhofer Feld. „Heute habe ich eine Szene für ,Die Tribute von Panem‘ auf dem Tempelhofer Flughafen gedreht, oder besser gesagt dem ehemaligen Flughafen“, sagte die 78-Jährige (bekannt aus „Eine verhängnisvolle Affäre“) in einem Video, das sie Anfang der Woche auf Instagram postete.

Glenn Close spielt im kommenden „Hunger Games“-Prequel „Sunrise on the Reaping“ die Rolle Drusilla Sickle.

Glenn Close: Knifflige Action-Szenen für „Hunger Games“

„Das ist ein wunderschöner Sonnenuntergang über Tempelhof“, sagte die Schauspielerin in dem Video. Zuvor habe es knifflige Aufnahmen mit zwei Hubschraubern, einer Drohne und drei riesigen Ventilatoren gegeben.

Derzeit ist Close in „All’s Fair“ an der Seite von Kim Kardashian zu sehen, die die Hauptrolle als toughe Scheidungsanwältin spielt. Die ersten drei Episoden sind beim Streamingdienst Disney+ verfügbar. (dpa/mp)