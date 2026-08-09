FKK auf zwei Rädern: Zum ersten Mal gibt es die Nacktradel-Demo in Berlin. Warum sind Hunderte Menschen dabei?

Mehr als ein Dutzend Demonstrationen gibt es in Berlin täglich – doch diese ist auch für die Hauptstadt etwas Besonderes: Zum ersten Mal startete der „Word Naked Bike Ride“. Hunderte Menschen radelten bei strahlendem Sonnenschein und etwa 30 Grad unbekleidet durch die Straßen Berlins. Die Polizei sprach von rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Gestartet wurde im Mauerpark, dann ging es zum Regierungsviertel. Die mehr als 30 Kilometer lange Route sollte entlang des Berliner Mauerwegs bis nach Schönefeld führen. Den Teilnehmern der Nacktradel-Demo ist es laut Organisatoren selbst überlassen, ob sie ganz nackt oder so „be- oder entkleidet teilnehmen, wie sie sich selbst am wohlsten fühlen“.

„Toleranz und Selbstakzeptanz“

Anzeige

Die Veranstalter wollen das alte Motto der Freikörperkultur (FKK) „Nackt sind wir alle gleich“ etwas abwandeln, wie es auf der Internetseite heißt: Es gehe um Vielfältigkeit der menschlichen Körper anstatt Konformität. Es solle ein Zeichen gesetzt werden für „Toleranz und Selbstakzeptanz, Naturverbundenheit und Schutz der Umwelt sowie für Inklusion und Vielfältigkeit“.

„Einer der Grundgedanken beim Naturismus ist es, sich nackt zu begegnen, weil man sich ohne Masken und ohne Statussymbolen entsprechend begegnet“, so einer der Organisatoren im Vorfeld der Demo. Diese wollten die Veranstalter aber auch nutzen, um für ihre Bewegung zu werben. Denn Vereine und Zusammenschlüsse in Deutschland verzeichnen nach den Angaben einen zunehmenden Mitgliederrückgang. (dpa/mp)