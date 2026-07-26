Anschlag auf Berliner CSD

Hunderte bei Kundgebung in Hamburg – Buhrufe für den Polizeipräsidenten

Tessa Mallon Tessa Mallon News-Team
Emilia Skibbe
Sandra Schäfer Redakteurin
Menschenmenge mit Regenbogenfahnen auf einem Platz vor Fahnenmasten und Bäumen.
Hunderte Menschen haben sich zur Gedenkkundgebung an der Alster versammelt.

Ein 21-Jähriger hat einen tödlichen Anschlag auf den Berliner CSD verübt. Auch in Hamburg ist die Trauer groß.

Der Christopher Street Day am Samstag in Berlin ist abgebrochen worden, nachdem ein Auto am Rande der Großveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren ist. Mindestens eine Frau wurde getötet, 16 weitere Menschen wurden verletzt - mehrere davon lebensbedrohlich. Die Polizei sucht nach einem 21-jährigen Tatverdächtigen. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveticker.

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