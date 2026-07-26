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Anschlag auf Berliner CSD
Hunderte bei Kundgebung in Hamburg – Buhrufe für den Polizeipräsidenten
Ein 21-Jähriger hat einen tödlichen Anschlag auf den Berliner CSD verübt. Auch in Hamburg ist die Trauer groß.
Der Christopher Street Day am Samstag in Berlin ist abgebrochen worden, nachdem ein Auto am Rande der Großveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren ist. Mindestens eine Frau wurde getötet, 16 weitere Menschen wurden verletzt - mehrere davon lebensbedrohlich. Die Polizei sucht nach einem 21-jährigen Tatverdächtigen. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveticker.
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