Hund im Auto bei Hitze? Wann man sogar die Scheibe einschlagen darf

Jedes Jahr sterben Hunde qualvoll in überhitzten Autos – oft, weil Halter nur „kurz“ einkaufen oder etwas erledigen wollen. Vielen ist nicht bewusst: Schon ab etwa 20 Grad Außentemperatur kann das Wageninnere binnen Minuten zur tödlichen Hitzefalle werden.

„Ich bin gleich wieder da“ – für Hunde kann dieser Satz lebensgefährlich werden. Während Menschen über die Haut schwitzen, regulieren Hunde ihre Körpertemperatur vor allem über Hecheln. Fehlt Wasser oder die Möglichkeit zur Abkühlung, steigt die Körpertemperatur rasch an. Im schlimmsten Fall droht ein Hitzschlag, bei dem lebenswichtige Organe nicht mehr ausreichend versorgt werden.

Doch was tun, wenn man selbst einen Hund in einem heißen Auto entdeckt?

Hund im heißen Auto entdeckt? Das rät „Tasso“

1. Halter suchen

Steht das Auto etwa auf einem Supermarktparkplatz, sollte zunächst versucht werden, den Halter oder die Halterin ausrufen zu lassen. Denn nicht jede Situation ist sofort lebensbedrohlich – manchmal kehren Besitzer innerhalb weniger Minuten zurück. Der Tierschutzverein „Tasso“ empfiehlt deshalb, zunächst diesen Weg auszuschöpfen, bevor weitere Maßnahmen eingeleitet werden.

2. Polizei oder Feuerwehr verständigen

Ist der Halter nicht auffindbar und verschlechtert sich der Zustand des Tieres, sollte die Polizei oder Feuerwehr eingeschaltet werden. Nach Angaben von „Tasso“ dürfen Einsatzkräfte in solchen Situationen eingreifen und den Hund befreien. Wichtig: Die Organisation empfiehlt, zunächst die örtliche Dienststelle zu kontaktieren und nicht direkt die Notrufnummer zu wählen.

3. Alles dokumentieren

Wer helfen möchte, sollte möglichst viele Informationen festhalten. Dazu zählen Datum, Uhrzeit, Ort, Automarke, Farbe und Kennzeichen des Fahrzeugs. Zudem rät „Tasso“ dazu, Fotos vom Vorfall anzufertigen und insbesondere den Zustand des Hundes zu dokumentieren – etwa, ob das Tier stark hechelt, apathisch wirkt oder sich sein Zustand sichtbar verschlechtert. Auch mögliche Zeugen sollten angesprochen und Kontaktdaten notiert werden. Zusätzlich empfiehlt die Organisation vorsorglich eine Anzeige wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

4. Scheibe einschlagen? Nur im Notfall

Den Hund eigenmächtig zu befreien, ist laut „Tasso“ nur in einer akuten lebensbedrohlichen Situation zulässig – etwa wenn das Tier deutliche Atemnot zeigt, taumelt oder bereits bewusstlos wirkt. Zuvor sollte geprüft werden, ob Türen oder Fenster geöffnet sind. Bleibt keine andere Möglichkeit mehr, müsse stets die mildeste Maßnahme gewählt und der Schaden möglichst gering gehalten werden. „Tasso“ empfiehlt in diesem Fall eher ein Seitenfenster statt Front- oder Heckscheibe. Wer eingreift, muss zwar grundsätzlich mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen, kann sich bei alternativloser Rettung aber auf den rechtfertigenden Notstand berufen. Umso wichtiger seien Dokumentation, Zeugen und die vorherige Verständigung der Polizei.

5. Hund sofort kühlen

Nach der Rettung braucht das Tier schnelle Hilfe. „Tasso“ empfiehlt, den Hund zunächst in den Schatten zu bringen und aktiv zu kühlen – und zwar nicht nur mit ein paar Spritzern Wasser, sondern möglichst großzügig. Das Tier sollte bis auf die Haut durchnässt werden. Gleichzeitig ist Luftzirkulation wichtig: Statt den Hund in nasse Handtücher einzuwickeln, rät die Organisation dazu, Luft zuzufächeln. Anschließend sollte sich das Tier kurz erholen und danach unbedingt tierärztlich versorgt werden. Laut „Tasso“ verbessern sofortige Kühlmaßnahmen die Überlebenschancen deutlich; in der Praxis können später Infusionen, Medikamente oder Sauerstoff nötig werden.

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Für Tierhalter gilt deshalb: Auch vermeintlich kurze Erledigungen können an warmen Tagen gefährlich werden. „Tasso“ weist darauf hin, dass sich Autos bereits ab rund 20 Grad Außentemperatur innerhalb kurzer Zeit massiv aufheizen können – mit im Extremfall tödlichen Folgen für Hunde.