Horror-Unfall am Badesee: Junge springt ins Wasser, plötzlich hat er keinen Arm mehr

Raubling -

Bei einem tragischen Unfall an einem Badesee hat sich ein 13-Jähriger einen Arm abgerissen.



Der Junge spielte am Hochstraßer See nahe Raubling (Landkreis Rosenheim). Vermutlich sei ein Seil, das an einem Baum befestigt war, um seinen Arm gewickelt gewesen, als er ins Wasser springen wollte, sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage.

Arm abgerissen: Ähnlich schlimmer Badeunfall in Paderborn

Nun müssten erst die genauen Umstände des Unfalls geklärt werden. Fest steht nur, dass der Junge und seine Freunde nach dem dramatischen Unfall in fast unglaublich geistesgegenwärtiger Weise gehandelt hatten. „Er ist dann selbst noch zu einem Kiosk gegangen, und Freunde haben den Arm wohl nachgebracht. Von dort wurde der Junge mit einem Rettungshubschrauber in das (...) Kinderspital gebracht“, teilten dem Klinikum zufolge an der Rettung beteiligte Kinderärzte mit.

In einer fast zehnstündigen Operation haben Ärzte dem Teenager später den abgerissenen Unterarm wieder annähen können.

Bei einem tragischen Unfall am Hochstraßer See in Bayern hat sich ein 13-Jähriger einen Arm abgerissen. dpa Foto:

Rope Swing – so heißt die beliebte Bade-Aktivität: Menschen klettern einen Baum hoch, um sich anschließend mit einem Seil in den See zu schwingen (siehe auch Video oben).

Doch das kann böse Folgen haben: Zuletzt riss sich ein Soldat in Paderborn vor vier Wochen den Unterarm ab. Er wollte aus etwa zehn Metern Höhe in den See springen. Taucher mussten den Arm aus dem Wasser bergen. (mg/dpa)