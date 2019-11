Höhlen, Bergwerke, Tunnel: Die magische Unterwelt der Eifel

Bunker der Landeszentralbank in Satzvey: „Ganz schön perfide“, sagt Achim Konejung. „Hier ist zur Tarnung in der Zeit des Kalten Krieges eine Schule über einem 2500 Quadratmeter großen Bunker errichtet worden. So hätten die Chefs der Landeszentralbank einen Atomkrieg überleben können.“