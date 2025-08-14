Hitzewelle in Deutschland! Bis zu 37 Grad erwartet

Nur wenige Teile Deutschlands bleiben heute von der Hitze verschont. Was der Deutsche Wetterdienst für den Nachmittag und die Nacht vorhersagt – und wo es Gewitter geben könnte.

Heute wird es wieder heiß in Deutschland. Auch in Hamburg werden Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet. Von extremer Hitze verschont bleiben nur Teile Schleswig-Holsteins und der äußerste Nordosten mit Höchstwerten von 25 bis 30 Grad, wie es am Morgen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) hieß. Es werden vor allem im Südwesten Höchsttemperaturen von 37 Grad erwartet.

In der Nacht zum Freitag können Gewitter aufziehen

Im Westen und Nordwesten wird es bewölkt, am Vormittag kann es einzelne Schauer geben. Im Rest von Deutschland soll es sonnig und überwiegend trocken bleiben. Nachmittags und abends können vor allem im Bergland vereinzelte Hitzegewitter vorkommen.

In der Nacht zum Freitag können im Nordwesten Gewitter mit Starkregen, Hagel und Windböen aufziehen. Auch im Südwesten und Westen sind einzelne Schauer und Gewitter möglich. Nachts sinken die Temperaturen voraussichtlich auf bis zu 16 Grad, in Süd- und Südostdeutschland auf bis zu 13 Grad. (dpa/mp)