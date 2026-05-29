Hitze birgt Gefahr für Tiere: Tierschutzbund warnt und gibt nützliche Tipps

Hohe Temperaturen können für Haus- und Wildtiere schnell zur Belastung werden. Der Deutsche Tierschutzbund warnt angesichts der Hitze vor möglichen Gefahren: Viele Tiere können ihre Körpertemperatur nicht durch Schwitzen regulieren – und leiden deshalb besonders unter Hitze und Trockenheit.

„An heißen Tagen brauchen Tiere jederzeit Zugang zu frischem Wasser und schattige Rückzugsorte. Die eigenen Haustiere sollte man an heißen Tagen besonders gut im Blick haben, um Warnsignale früh zu erkennen“, sagt Dr. Moira Gerlach, Fachreferentin für Heimtiere beim Deutschen Tierschutzbund.

Bei Kaninchen oder Meerschweinchen in Außengehegen sollten Halter darauf achten, dass es dort ausreichend Schatten gibt – auch dann noch, wenn die Sonne wandert. Für zusätzliche Abkühlung bei Hitze können vorgekühlte Steinplatten oder feuchte, aufgehängte Tücher sorgen. Freigängerkatzen suchen sich in der Regel selbst schattige Plätze und verlegen ihre Aktivitäten auf die kühleren Abendstunden.

Hunde sollten möglichst nur frühmorgens oder abends ausgeführt werden, wenn es kühler ist. Asphalt kann sich stark aufheizen und Verbrennungen an den Pfoten verursachen. Besonders wichtig: Tiere dürfen niemals im Auto zurückgelassen werden. Schon nach wenigen Minuten können im Inneren lebensgefährliche Temperaturen entstehen. Wer ein Tier in einem überhitzten Fahrzeug entdeckt, sollte sofort die Polizei verständigen.

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Zeigen Tiere Anzeichen einer Überhitzung, etwa starkes Hecheln, Unruhe oder Gleichgewichtsstörungen, muss schnell gehandelt werden. Sie sollten sofort aus der Hitze gebracht und möglichst zügig mit kaltem Wasser abgekühlt werden. Bei Verdacht auf einen Hitzschlag sollte umgehend tierärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

Auch Wildtiere brauchen bei Hitze Hilfe

Wildtiere leiden ebenfalls unter Hitze und Trockenheit. „Auch Wildtiere sind zunehmend auf Hilfe angewiesen, wenn natürliche Wasserstellen austrocknen“, sagt Paulina Kuhn, Fachreferentin für Wildtiere beim Deutschen Tierschutzbund.

Gerade in Städten finden Igel, Eichhörnchen, Wildvögel oder Stadttauben bei Hitze oft kaum noch Wasser. Flache Wasserschalen im Garten oder auf dem Balkon können helfen – möglichst im Schatten platziert. Tierfreunde stellen solche Schalen auch auf Friedhöfen oder Grünflächen auf.

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Kleine Steine oder Holzstücke in den Wasserschalen dienen Insekten als Landehilfe. Das Wasser sollte täglich gewechselt werden.