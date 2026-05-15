Herz-OP: Dänische Altkönigin Margrethe im Krankenhaus

Noch vor wenigen Wochen feierte sie Geburtstag, nun liegt Dänemarks Altkönigin Margrethe im Krankenhaus und musste sich einer Herz-OP unterziehen – dennoch ist sie „bei guter Laune“.

Die dänische Königin Margrethe II. ist mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das gab das Königshaus in einer Mitteilung bekannt. Den Angaben nach handelt es sich bei den gesundheitlichen Problemen um einen „Herzkrampf“. Der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge ist damit die sogenannte Angina pectoris gemeint, die sich bei Betroffenen etwa mit Schmerzen in der Brust bemerkbar macht und häufig auf Verkalkungen in den Herzkranzgefäßen zurückzuführen ist. Sie kann zu einem Herzinfarkt führen.

Königin Margrethe unterzieht sich Herz-OP

Am Freitagmorgen teilte das Königshaus mit, dass Königin Margrethe sich einer Ballondilatation der Herzkranzarterie unterzogen habe. Dabei werden in einem minimalinvasiven Eingriff die verengten Blutgefäße mit einem Ballon geweitet. Es gehe ihr gut, heißt es in der Mitteilung. Die 86-Jährige werde über das Wochenende zur Beobachtung in der Universitätsklinik Rigshospitalet in Kopenhagen bleiben.

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Erst vor wenigen Wochen, am 16. April, hatte Königin Margrethe ihren 86. Geburtstag gefeiert. 2023 hatte die passionierte Raucherin ihr Laster nach einer Rücken-OP aufgegeben. Anfang 2024 hatte Margrethe als Königin überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn Frederik überlassen. (dpa/mp)