Helikopter kollidieren und stürzen ab: Mehrere Tote in Finnland

Schweres Unglück in Finnland: Zwei Hubschrauber sind in dem skandinavischen Land zusammengestoßen. Rettungskräfte finden die Wracks in einem Waldstück.

Bei einem Hubschrauberunglück in Finnland sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Zwei Helikopter waren zusammengestoßen und abgestürzt. Der Unfall habe mehrere Todesopfer gefordert, teilte die finnische Polizei mit, ohne Details zu nennen. Dem estnischen Rundfunk zufolge sollen alle fünf Passagiere tot sein.

Auf dem Weg nach Tallin: Hubschrauber stürzen ab

Das Unglück ereignete sich am Mittag im Südwesten Finnlands. Die Hubschrauber waren nach Angaben der Ermittler von der estnischen Hauptstadt Tallinn unterwegs zu einem finnischen Flugplatz. Ermittler fanden die beiden abgestürzten Hubschrauber in bewaldetem Gelände nördlich von Turku. Die Unfallursache ist noch unklar.

Der finnische Sender Yle zitierte einen Anwohner aus der Gegend. Zwei Hubschrauber seien sehr nahe beieinander geflogen. Einer der Helikopter habe dann eine unerwartete Bewegung gemacht und sei mit dem anderen kollidiert. „Es gab einen furchtbaren Zusammenstoß“, sagte er demnach. (dpa/mp)