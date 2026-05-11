Hantavirus an Bord: Jetzt spricht der Kapitän

Das vom Hantavirus betroffene Kreuzfahrtschiff „Hondius“ liegt nun auf Teneriffa. Jetzt spricht erstmals der Kapitän. Wofür er der Besatzung und den Passagieren des Schiffs Dank ausspricht:

Der Kapitän des vom Hantavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffes „Hondius“, Jan Dobrogowski, hat sich erstmals in einer Videobotschaft zu der Krise geäußert. Er bedankte sich bei seiner Besatzung und den Passagieren für „Geduld, Disziplin und Freundlichkeit“. „Diese vergangenen Wochen waren extrem anstrengend“, sagte der aus Polen stammende Kapitän. Die Menschen hätten aber unter diesen schwierigsten Umständen „Fürsorge, Zusammenhalt und Kraft“ gezeigt.

Wie es nach der Evakuierung weitergeht

Er habe gesehen, dass „Menschen einander vertrauen können, auch wenn nicht sofort Hilfe bereitsteht“. Allen Menschen an Bord wünschte der Kapitän eine sichere Heimreise.

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Am Sonntag war das Schiff an der spanischen Ferieninsel Teneriffa angekommen. Am Montag sollten die restlichen Passagiere und ein Großteil der Besatzung evakuiert werden. Die „Hondius“ soll am Montagabend Abend wieder in See stechen und nach Rotterdam fahren. (dpa/mp)