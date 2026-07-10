224.000 Follower, Kickbox-Weltmeisterin und jetzt im Visier der Ermittler des Staatsschutzes: Was hinter der Durchsuchung bei Top-Influencerin Hanna Hansen steckt.

Hanna Hansen war Boxerin und Model – jetzt spricht sie verschleiert zu ihren Followern. picture alliance / Eibner-Pressefoto | Gerhard Wingender / Eibner-Pressefoto

Die Kölner Polizei hat die Wohnung der salafistischen Top-Influencerin Hanna Hansen durchsucht. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dem Landtag mit. Hansen sei die bekannteste salafistische Influencerin in Deutschland. Sie habe mit ihren Social-Media-Kanälen eine sehr große Reichweite.

Es gehe um den Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, so Reul. Die Kölner Staatsanwaltschaft bestätigte die Durchsuchung, ohne ihren Namen zu nennen. Der Beschuldigten werde vorgeworfen, im April auf einer Social-Media-Plattform ein Symbol der als Terrororganisation eingestuften Hamas verbreitet zu haben. Dabei gehe es um ein rotes Dreieck. Zuvor hatte das Nachrichtenportal „t-online“ über die Durchsuchung berichtet.

Datenträger bei Hanna Hansen sichergestellt

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Die Durchsuchung sei in der vergangenen Woche am Donnerstag erfolgt, so die Staatsanwaltschaft. Dabei seien Datenträger als Beweismittel sichergestellt worden. Diese würden nun ausgewertet.

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„t-online“ bestätigte Hansen die Durchsuchung. Zum laufenden Verfahren wolle sie sich inhaltlich aber nicht äußern. Hansen kündigte dort an, ihre „öffentliche Arbeit“ fortzusetzen. „An meinen Überzeugungen und meiner Tätigkeit wird sich nichts ändern.“

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Hansens Instagram-Profil hat 224.000 Follower. Dort stellt sie sich als Weltmeisterin im Kickboxen und ehemalige Profiboxerin vor. Zuvor soll sie auch als Model und DJ gearbeitet haben.

Der aktuelle Jahresbericht des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen widmet Hansen ein eigenes Kapitel und bezeichnet sie darin als Ausnahmeerscheinung innerhalb der männlich geprägten salafistischen Szene. (dpa)