Tote Hamburger Familie in Istanbul: Hotel gerät in den Fokus der Ermittlungen

Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder gerät jetzt das Hotel der Familie in Istanbul in den Fokus der Ermittlungen. Die Gäste seien in andere Hotels verlegt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Am Sonntag gab es außerdem eine weitere Festnahme.

Demnach wurde das Hotel am Samstagabend evakuiert. Um wie viele Menschen es sich handelte, ist unklar. Die Behörden hätten außerdem sämtliche Gegenstände aus dem Hotel im Stadtteil Fatih mitgenommen, um sie im Labor zu untersuchen.

Istanbul: Hotel von verstorbener Hamburger Familie evakuiert

Die Spurensicherung hatte schon zuvor Proben des Trinkwassers genommen. Ein Zimmer im Erdgeschoss wurde Anadolu zufolge zudem mit Chemikalien desinfiziert – mutmaßlich handelt es sich dabei um Pestizide, die in der Regel zur Bekämpfung von Ungeziefer verwendet werden.

Das Taksim-Krankenhaus in Istanbul. Hier werden die Touristen nach Vergiftungserscheinungen behandelt. picture alliance Das Taksim-Krankenhaus in Istanbul. Hier werden die Touristen nach Vergiftungserscheinungen behandelt.

In dem Zusammenhang waren am Samstag zwei Menschen, die die Desinfektion durchgeführt hatten, und ein Verantwortlicher des Hotels festgenommen worden. Am Sonntag meldeten die Tageszeitungen „Cumhuriyet“ und „Sabah“ zudem übereinstimmend, dass ein Bäcker festgenommen worden sei, der in einem Laden in der Nähe des Hotel arbeite. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor.

Damit steigt die Gesamtzahl der Festnahmen auf acht: Am Freitag waren bereits vier Verdächtige festgenommen worden. Laut dem Staatssender TRT handelte es sich dabei um Verkäufer von Süßigkeiten, gefüllten Muscheln und einem Gericht aus Kalbsdärmen. Ihnen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Die Behörden ließen zudem einen Laden schließen, in dem die Familie gegessen haben soll.

Istanbul: Behörden gehen von Lebensmittelvergiftung aus

Bislang gehen die Behörden von einer Lebensmittelvergiftung als Todesursache aus. Die Mutter und ihre Kinder im Alter von drei und sechs Jahren starben, der Vater liegt noch auf der Intensivstation. Am Samstag waren zwei weitere Touristen, die im selben Hotel wie die Familie übernachteten, ins Krankenhaus eingeliefert worden. Bei den neuen Krankheitsfällen handele es sich um Touristen aus Italien und Marokko. Sie schweben Anadolu zufolge nicht in Lebensgefahr.

Die drei Hamburger wurden am Samstag im westtürkischen Afyonkarahisar beigesetzt. Die Familie hat türkische Wurzeln. (dpa/mp)