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Sehnsuchtsziel Dänemark: Immer mehr Deutsche ziehen um – und zwar nicht nur, weil es dort so „hyggelig“ ist.

Sehnsuchtsziel Dänemark: Immer mehr Deutsche wollen „hyggelig“ leben. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Pleul

paidWarum der Auswanderer-Traum nach Dänemark oft an der Realität scheitert

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Das Lebensgefühl gilt für viele als attraktiv, Immobilienpreise sind vergleichsweiseniedrig. Hinzu kommen Unzufriedenheit mit der deutschen Politik oder der Wunsch, den Kindern den Leistungsdruck des deutschen Schulsystems zu ersparen. Doch der Traum vom Leben im nördlichenNachbarland scheitert häufig an der Realität: an Sprachbarrieren, teuren Bürokratiefallen und der stark digitalisierten Verwaltung.Auswanderungsexperte Peter Hansen erklärt, woran der Neuanfang in Dänemark häufig scheitert – und wer besonders oft nicht Fuß fasst.


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