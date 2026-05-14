Gruppenvergewaltigung? Frau stürzt sich aus Fenster – schwere Verletzungen

Polizeibeamte durchsuchen ein Mehrfamilienhaus in Berlin. Der Verdacht: ein Sexualverbrechen. Laut Feuerwehr stürzte sich eine Frau aus einem Fenster.

Eine Frau ist in Berlin bei einem Sturz aus einem Fenster nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung schwer verletzt worden. Ein Feuerwehrsprecher sagte, die Frau sei dann am Dienstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Die Polizei prüft eine mögliche Vergewaltigung. „Es wird ermittelt wegen des Verdachts eines Sexualdelikts“, sagte eine Sprecherin.

Berichte über Fluchtversuch nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung

Die Zeitungen „B.Z.“ und „Bild“ berichteten, eine junge Frau sei in der Nacht zum Dienstag mutmaßlich von mehreren Männern in einer Wohnung vergewaltigt und beim Fluchtversuch aus dem ersten Obergeschoss schwer verletzt worden. Zeugen hätten berichtet, fünf Männer hätten sie nach dem Sturz wieder in die Wohnung gebracht. Dann sei ein Notarzt gerufen worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Grill-Abend geht schief: Plötzlich brennt es lichterloh – Häuser evakuiert

Ein Polizeisprecher sagte der dpa, Einsatzkräfte hätten am Mittwoch ein Mehrfamilienhaus in der Senftenberger Straße wegen des Verdachts eines Sexualdelikts durchsucht. Weitere Details nannte er zunächst nicht. (dpa)