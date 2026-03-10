„Gruppe zu groß“: Zoo tötet zehn seltene Affen

Diese Affenart ist selten: Im Zoo Zürich sind zehn seltene Dscheladas eingeschläfert worden. Was hinter dieser Entscheidung steckt.

Die Gruppe der Tiere sei zu groß geworden. Es sei leider nicht gelungen, Plätze in anderen Einrichtungen für die Dscheladas zu finden, teilt der Zoo mit. Dieses Artenmanagement sei nötig, um langfristig zur Stabilität der Population beizutragen. Die aus der Gruppe entfernten Tiere seien betäubt und eingeschläfert worden.

Severin Dressen ist Direktor im Zoo Zürich. picture alliance/KEYSTONE | MICHAEL BUHOLZER Severin Dressen ist Direktor im Zoo Zürich.

Gruppendynamik der Affen im Zoo Zürich problematisch

Die sonst nur im Hochland von Äthiopien verbreiteten Dscheladas leben im Zoo in Zürich in vier Harems aus meist miteinander verwandten Weibchen, ihrem Nachwuchs und einem dominanten Männchen. Zusammen umfasste die Gruppe zuletzt 48 Tiere.

Das könnte Sie auch interessieren: „Weit mehr als Spielzeug“: Darum gibt’s jetzt eine Playmobil-Ausstellung im Zoo

Das sei zu viel gewesen, es sei immer öfter zu Auseinandersetzungen und Unruhen gekommen. „Eine solche Gruppendynamik wirkt sich immer negativ auf das Wohl aller Tiere aus und darf kein Dauerzustand sein“, sagte Zoodirektor Severin Dressen. (dpa/mp)