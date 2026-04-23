Als Burger: So haben Sie Spargel noch nie gegessen

Die Spargelsaison läuft – und dieses Rezept zeigt die Stangen von einer ganz neuen Seite: als saftiger Burger mit knusprigem Bacon und cremiger Hollandaise-Mayo und grünem Spargel. Klingt ungewöhnlich, schmeckt aber überraschend gut.

Spargel klassisch mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise? Kann man machen – muss man aber nicht. Dieses Rezept bringt das Frühlingsgemüse direkt zwischen zwei Brötchenhälften und kombiniert es mit herzhaftem Rindfleisch, knusprigem Bacon und einer schnellen Hollandaise-Mayo. Das Ergebnis: ein Burger, der saftig, würzig und gleichzeitig frisch schmeckt.

Der Trick: Grüner Spargel wird kurz scharf angebraten, sodass er bissfest bleibt und leichte Röstaromen entwickelt. Zusammen mit geschmolzenem Käse und dem salzigen Bacon entsteht eine Kombination, die selbst überzeugte Fleischfans überrascht. Wer es leichter mag, kann das Patty auch durch eine vegetarische Alternative ersetzen.

Zutaten für 4 Portionen

4 Burger-Brötchen

500 g Rinderhackfleisch

1 Bund grüner Spargel

8 Scheiben Bacon

4 Scheiben Cheddar oder Gouda

Salz, Pfeffer

1 EL Öl

Für die Hollandaise-Mayo:

100 ml Sauce Hollandaise

2 EL Mayonnaise

1 TL Zitronensaft

Salz, Pfeffer

Zubereitung

Den Spargel waschen, die holzigen Enden abschneiden und die Stangen halbieren. In einer Pfanne mit etwas Öl bei mittlerer Hitze rund 5–7 Minuten anbraten, bis sie leicht gebräunt, aber noch bissfest sind. Mit Salz und etwas Pfeffer würzen. Den Bacon in einer Pfanne knusprig auslassen und beiseitelegen. Aus dem Hackfleisch vier Patties formen, kräftig salzen und pfeffern und in der heißen Pfanne von beiden Seiten braten. Kurz vor Ende der Garzeit jeweils eine Scheibe Käse auf die Patties legen und schmelzen lassen. Für die Sauce Hollandaise, Mayonnaise und Zitronensaft verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Burger-Brötchen halbieren und nach Belieben kurz anrösten. Die Unterhälften mit etwas Sauce bestreichen, dann Patty, Bacon und Spargel darauflegen. Mit etwas mehr Hollandaise-Mayo toppen und den Deckel aufsetzen. Heiß servieren und genießen.

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Dazu passen klassische Beilagen wie Pommes, Wedges oder Coleslaw. Wer es etwas leichter mag, kann den Burger auch mit einem vegetarischen Patty zubereiten oder den Bacon weglassen – der Spargel sorgt ohnehin für genug Geschmack. (apa)