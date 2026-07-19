Im südlichen Norwegen hat ein riesiges Feuer rund 400 Menschen aus ihren Wohnhäusern vertrieben.

In Drammen hat sich ein riesiges Feuer ausgebreitet und unzählige Wohnhäuser zerstört. picture alliance/dpa/NTB | Thomas Fure

Bei einem Großbrand im norwegischen Krokstadelva rund 40 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Oslo sind mehr als 100 Wohneinheiten zerstört worden.

Am Samstagmorgen teilte die Feuerwehr der Region mit, die Brände seien unter Kontrolle, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete.

Bis zu diesem Zeitpunkt waren 400 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden. Nach ersten Informationen soll ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden sein. Berichte über schwer verletzte Menschen gab es zunächst nicht. (dpa/esk)