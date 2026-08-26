Ein Brand in Texas breitet sich weiter aus. Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen, zahlreiche Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Im Norden des US-Bundesstaats Texas breitet sich ein Feuer auf einer Fläche von mehr als 300 Quadratkilometern aus. Uncredited/Texas A&M Forest Service/AP/dpa

Im Norden des US-Bundesstaats Texas wütet ein mehr als 300 Quadratkilometer großer Brand. Das Feuer habe sich in den letzten 24 Stunden allein um mehr als 120 Quadratkilometer ausgebreitet, hieß es von dem regionalen Feuerwehrverband WFCA.

Knapp 200 Hilfskräfte seien derzeit im Einsatz. Sie bekämpften die Flammen aus der Luft und am Boden. Dennoch sei der Brand bislang erst zu rund zehn Prozent eingedämmt.

Laut Fox News sind bisher mindestens 1000 Menschen evakuiert worden. Der Sender sprach mit einer Familie, die ihre 60 Ziegen und weiteres Vieh in einen Anhänger geladen hatte, um sie vor den Flammen zu retten.

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Mehrere Gebäude seien dem Feuer zum Opfer gefallen, darunter etwa eine Jugendherberge. Dem Sender CBS zufolge blieben einige Schulen in der Region am Dienstag und Mittwoch geschlossen. Der Grund für den Ausbruch des Feuers war zunächst nicht bekannt. (dpa/mp)