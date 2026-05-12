Großfahndung: Mann auf offener Straße erschossen – Polizei jagt den Schützen

In Wassenberg im Kreis Heinsberg ist am Montagabend ein Mann erschossen worden. Der oder die Täter flüchteten vom Tatort. Die Großfahndung nach ihnen dauert an.

Nach tödlichen Schüssen auf einen Mann im nordrhein-westfälischen Wassenberg im Kreis Heinsberg fahndet die Polizei weiter nach dem Täter oder auch mehreren Tätern. Man habe noch niemanden gefasst, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen.

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Die Tat in Wassenberg ereignete sich am Montagabend. Nach Informationen aus Polizeikreisen stieg ein Mann aus einem Auto und schoss vor einem Haus auf einen anderen Mann. Danach flüchtete der Täter mit dem Auto, in dem noch ein weiterer Mann gesessen haben soll. Die Polizei löste eine Großfahndung aus. Zeitweise wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. (dpa/mp)