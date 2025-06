Großes Feuer vernichtet Teile von bekanntem Technoclub

Lange Schlangen von Menschen stehen an Wochenenden vor dem bekannten Berliner Technoclubs „Wilde Renate“ nahe der Spree. Nun hat es im Biergarten gebrannt – ein halbes Jahr vor der geplanten Schließung.

Auch der Holzzaun an dem Club in Friedrichshain nahe dem Bahnhof Ostkreuz brannte in der Nacht zu Donnerstag ab. Das eigentliche Gebäude des Clubs, ein altes mehrstöckiges Wohnhaus, war nicht betroffen.

Polizei ermittelt nach Brand in Berliner Technoclub

Anwohner hatten die Feuerwehr gerufen, nachdem sie Knallgeräusche gehört und die Flammen gesehen hatten. Die Feuerwehr löschte den Brand, wie ein Sprecher sagte. 37 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Unklar war zunächst, ob das Feuer durch einen technischen Defekt, Fahrlässigkeit oder Brandstiftung ausgebrochen war. Die Kriminalpolizei ist in solchen Fällen für die Ermittlung zuständig.

Die „Wilde Renate“ gilt seit vielen Jahren als einer der beliebtesten Clubs im Berliner Nachtleben. Gefeiert wird vor allem an den Wochenenden in mehreren Etagen und vielen Zimmern des unsanierten Altbaus, der einmal ein Wohnhaus war. Der Club hatte angekündigt, Ende des Jahres schließen zu wollen. (dpa/mp)