Nach einem Alarm in einem Wiener Schmuckgeschäft rücken Spezialkräfte der Polizei aus. Eine bewaffnete, maskierte Person soll die Filiale betreten haben. Der Unbekannte ist auf der Flucht.

Um den Einsatzbereich in Wien wurde eine Sperrzone errichtet. picture alliance/dpa/APA | Tobias Steinmaurer

Ein Bericht über einen bewaffneten Mann in einer Schmuckhandlung in Wien hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Bei der Durchsuchung des Geschäftes im Bezirk Währing wurde der Verdächtige nicht gefunden, wie die Polizei mitteilte. Die Fahndung nach der Person laufe weiter, hieß es.

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Am Nachmittag war in dem Geschäft ein sogenannter Überfalls-Alarm ausgelöst worden. Eine Zeugin hatte von einer männlichen, maskierten Person berichtet, die vermutlich eine Schusswaffe bei sich hatte.

Die Polizei rückte mit Spezialkräften aus und errichtete großräumig eine Sperrzone. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten das Geschäft nach Angaben der Polizei rechtzeitig verlassen. Bei dem Vorfall wurde demnach niemand körperlich verletzt. (dpa)