Ein Streifenwagen der Polizei fährt schnell auf der Straße. Das Bild ist unscharf.

Polizei im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bildnachweis picture alliance / imageBROKER | Sylvio Dittrich

  • Remscheid

Großeinsatz gegen organisierte Kriminalität in NRW

In Remscheid bei Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) läuft ein größerer Polizeieinsatz. Die Ermittler halten sich mit Informationen bedeckt.

Die Polizei hat im nordrhein-westfälischen Remscheid einen Einsatz gegen die organisierte Kriminalität gestartet. Seit Sonntag sei damit begonnen worden, entsprechende Gerichtsbeschlüsse umzusetzen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal.

Waffenfund in Remscheid

Diese richteten sich gegen die organisierte Kriminalität. Details, ob es sich um Durchsuchungen oder auch Haftbefehle handele, wollte der Sprecher zunächst nicht nennen. Die „Bild“-Zeitung berichtete über einen Waffenfund in Remscheid. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

