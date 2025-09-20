Große Trauer: WDR-Moderator stirbt mit 51 Jahren

Mehr als 15 Jahre lang war Marcus Werner eines der Gesichter der „Lokalzeit OWL“ im WDR-Fernsehen. In der vergangenen Woche ist er im Alter von 51 Jahren infolge einer schweren Krankheit verstorben.

In einem Nachruf trauert der WDR um den Moderator, Journalisten und Autor: „Er hinterlässt nicht nur eine große Lücke im WDR, sondern auch ein Vermächtnis voller Optimismus und journalistischer Leidenschaft.“

Seit 2009 moderierte Werner die Lokalzeit OWL, die aus Bielefeld gesendet wird, für den WDR. Außerdem wirkte er bei verschiedenen Wahlsendungen des Senders mit. Er stand auch für verschiedene Produktionen und Sender vor der Kamera. Zudem schrieb er Romane und Sachbücher sowie eine Kolumne in der „WirtschaftsWoche”.

Auch Gabi Ludwig, Chefredakteurin der Landesprogramme, gedenkt ihm nach seinem Tod: „Marcus Werner brachte Themen auf den Punkt und er hatte ein Gespür dafür, was unser Publikum bewegt. Wir und die Menschen in Ostwestfalen werden ihn sehr vermissen.“

„Marcus war ein ausgezeichneter Journalist und Moderator“

Das Publikum schätzte seinen klaren Blick, seine klugen Analysen und seinen Humor. Seinen Antrieb beschrieb er einst wie folgt: „Es macht mir besonders Spaß, den Leuten aus OWL zu zeigen, wie weit vorne wir hier in allem sind. Da wird die Region von so manchen aus den Millionenstädten beneidet.“

Ein Kollege beschreibt ihn als „ausgezeichneten Journalisten und Moderator“. „Ich habe mich immer gefreut, wenn wir zusammen die Lokalzeit gestalten konnten. Das waren mitunter Sternstunden einer engagierten regionalen Berichterstattung“, sagt er über Werner.

Am 19. September 2025 erinnerte die Lokalzeit OWL an Marcus Werner. Die Sendung ist nun online in der ARD-Mediathek zu finden.

Werner wurde 1974 in Schleswig geboren und wuchs im ostfriesischen Aurich und im badischen Brühl auf. Zuletzt entwickelte sich neben Berlin auch Bielefeld zu seiner Heimat. (mp)