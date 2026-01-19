Horror beim Einkaufen: Shopping-Center brennt ab – viele Tote und Verletzte

Bei einem Großbrand in Karachi (Pakistan) sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Personen werden vermisst, wie Behördenvertreter erklärten.

Das Feuer war am Sonntag in einem Einkaufszentrum der Hafenmetropole ausgebrochen. Bilder zeigen einen zerstörten und ausgebrannten Gebäudekomplex.

Großbrand in Pakistan: 14 Tote, 38 Verletzte

Bei dem Großbrand wurden 38 Menschen verletzt, wie eine Sprecherin der Provinzregierung der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Sorge ist groß, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte.

Nach dem Großbrand: Rettungskräfte durchsuchen mit schwerem Gerät die Trümmer des abgebrannten Einkaufszentrums. Ali Raza/AP/dpa Nach dem Großbrand: Rettungskräfte durchsuchen mit schwerem Gerät die Trümmer des abgebrannten Einkaufszentrums.

Mehr als 24 Stunden kämpften Feuerwehrleute gegen die Flammen. Der Gouverneur der Provinz Sindh sprach von mehr als 70 Vermissten.

Brandschutzmängel und strukturelle Probleme

Das Einkaufszentrum war Behördenangaben zufolge für 400 Läden ausgelegt – tatsächlich sollen dort jedoch gut dreimal so viele Geschäfte untergebracht gewesen sein. Nur zwei Notausgänge seien funktionsfähig gewesen.

In der Vergangenheit kam es in dem südasiatischen Land häufig zu verheerenden Feuerkatastrophen, die Diskussionen über Brandschutz auslösten. Die Feuerwehren sind oft unterbesetzt und schlecht ausgerüstet – und damit kaum in der Lage, auf einen solchen Großbrand zu reagieren. (dpa)