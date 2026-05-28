Großeinsatz auf Tempelhofer Feld – SEK sucht nach Bewaffnetem

Menschen fahren Fahrrad oder joggen – der frühere Flughafen hat sich zu einer riesigen Freizeitanlage entwickelt. Doch dann stürmen Polizisten auf das Gelände. Sie befürchtet eine Gefahrenlage.

Teils schwer bewaffnete Polizisten suchen das Tempelhofer Feld in Berlin ab. Nach Zeugenangaben soll dort ein Mensch mit einer Waffe oder einem „schusswaffenähnlichen Gegenstand“ unterwegs sein. Es bestehe der „Verdacht einer Gefahrenlage“, teilte die Polizei auf der Onlineplattform X mit.

Über 100 Polizisten im Einsatz

Über dem Gelände des früheren Flughafens kreist ein Hubschrauber. Mehr als 100 Polizisten, darunter eine Spezialeinheit, sind nach Angaben eines Behördensprechers vor Ort. Die Vielzahl der Einsatzkräfte hänge vor allem mit der Größe des Tempelhofer Feldes zusammen, hieß es.

Einzelne Zugänge zu dem Gelände sind laut Polizei aufgrund des Einsatzes gesperrt. Ein Verlassen des Feldes sei aber jederzeit möglich, hieß es.

Polizei: Keine konkrete Gefahr festgestellt

Die verdächtige Person soll in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft nahe dem Volleyballfeld auf der Seite des Columbiadamms gesehen worden sein. „Bislang haben unsere Einsatzkräfte keine konkrete Gefahr festgestellt“, hieß es von der Polizei.

Die Beamten suchten insbesondere die Seite des Geländes ab, die gegenüber vom Volkspark Hasenheide liegt. Fahrradfahrer, Jogger und weitere Besucher wurden aufgefordert, den Bereich zu verlassen.

Größere Suche im März in der Hasenheide

Vor gut zwei Monaten gab es einen vergleichbaren Großeinsatz der Polizei in der nahegelegenen Hasenheide. Damals hatten Zeugen von Schüssen berichtet. Zahlreiche Polizisten sowie ein Hubschrauber und Hunde suchten damals das Gelände ab – nach knapp drei Stunden wurde der Einsatz ohne Ergebnisse beendet.

In den vergangenen Monaten gibt es vermehrt Schüsse auf den Straßen Berlins. Erst in der Nacht zum Dienstag war die Polizei deswegen in Berlin-Kreuzberg zweimal im Einsatz: In der Urbanstraße wurde auf einem Spielplatz geschossen, auf dem sich ein Mann aufhielt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Dieser blieb demnach unverletzt.

Schüsse in Kreuzberg

Ein weiterer Mann fuhr auf einem E-Scooter von der Urbanstraße über die Graefestraße davon. Dort sollen vier Männer aus einem Auto gestiegen sein und Schüsse auf ihn abgegeben haben. Der Mann konnte entkommen. Die vier Männer flüchteten ebenfalls mit ihrem Wagen. Verletzt wurde dabei ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

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Wegen der Entwicklung wurde bei der Polizei die Sondereinheit des Landeskriminalamtes (LKA) „Ferrum“ (lateinisch, übersetzt: „Eisen“) eingerichtet. Die Berliner Staatsanwaltschaft zog mit der neuen Ermittlungsgruppe „Telum“ nach. Durch Razzien in Bars und an Treffpunkten soll die organisierte Kriminalität unter Druck gesetzt werden. (dpa/mp)