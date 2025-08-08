Grausiger Fund: Vermisstes Neugeborenes tot im Müll gefunden

Im Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen wird die Polizei über ein vermisstes Kind informiert. Das kleine Mädchen wird tot im Müll gefunden. Im Fokus der Ermittlungen steht die Mutter. Was ist passiert?

In einem Müllcontainer hat die Polizei im nordrhein-westfälischen Goch ein totes Baby entdeckt. Die 37 Jahre alte Mutter des Mädchens kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten. Die Frau habe zunächst angegeben, dass das Kind bereits tot zur Welt gekommen sei. Dann habe sie aber widersprüchliche Angaben gemacht. Eine Obduktion habe ergeben, dass der Säugling nach der Geburt gelebt habe.

Die Polizei war am Montag darüber informiert worden, dass die Frau am Wochenende ein Kind zur Welt gebracht hatte. Der Verbleib des Kindes sei aber zunächst unklar gewesen.

Mutter des Neugeborenen in U-Haft

Einsatzkräfte entdeckten das Mädchen schließlich tot in einem Müllcontainer, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Der Container gehöre zur Anschrift der Mutter. Die genaue Todesursache des Babys sei noch nicht festgestellt worden, sagte der Staatsanwalt weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Mehr als 3000 tote Nutria: CDU fordert härtere Maßnahmen – Tierschützerin entsetzt

Weitere Angaben zum Kind oder zum Geschehen machten die Behörden zunächst nicht. Sie wiesen darauf hin, dass für die Mutter bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung gelte. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts auf Totschlag. (dpa/mp)