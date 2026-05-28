Goldsucher in Laos-Höhle entdeckt – Rettung läuft

Nach mehr als einer Woche in einer überfluteten Höhle in Laos sind fünf vermisste Goldsucher lebend gefunden worden. Rettungsteams versorgen die Männer derzeit mit Lebensmitteln und Medikamenten. Zwei weitere Männer werden noch vermisst.

Die Goldsucher sitzen seit dem 19. Mai in der Höhle im Bezirk Longchaeng in der nördlichen Provinz Xaisomboun fest. Heftiger Regen hatte die Höhle geflutet, ein Erdrutsch blockierte den Ausgang. Drei von insgesamt zehn Dorfbewohnern konnten sich retten und Alarm schlagen.

Goldsucher in Laos: Bergung wird schwierig

Nach Angaben der Einsatzkräfte sind die fünf gefundenen Männer erschöpft und hungrig, aber stabil. Retter pumpen weiter Wasser ab, um den Weg nach draußen freizumachen. Zugleich prüfen sie, ob erneut Wasser in die Höhle eindringen könnte.

Örtliche Medien berichteten, auch die beiden übrigen Vermissten seien lebend gefunden worden. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Experte schon bei Rettung in Thailand dabei

Der finnische Höhlentaucher Mikko Paasi, der schon 2018 bei der Rettung des Jugend-Fußballteams in der Tham-Luang-Höhle in Thailand half, unterstützt auch diesen Einsatz. Er beschrieb die Bergung als extrem schwierig. Videos zeigen enge Gänge, braunes Wasser und gefährliche Unterwasserpassagen.

Das könnte Sie auch interessieren: Immer wieder schwere Unglücke: Deutschlands gefährlichster See liegt bei Hamburg

Ärzteteams stehen bereit, um die Männer nach ihrer Bergung sofort zu versorgen. Für den Transport aus dem schwer zugänglichen Berg- und Dschungelgebiet sollen weitere Helfer eingesetzt werden. Laos hatte Thailand wegen dessen Erfahrung mit komplizierten Höhlenrettungen um Unterstützung gebeten. (dpa/mp)