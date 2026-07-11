Nach der Geiselnahme in einem Berliner Supermarkt hat die Staatsanwaltschaft erste Infos zur Identität des mutmaßlichen Täters herausgegeben. Tatwerkzeug soll ein Messer gewesen sein.

Bei einer Geiselnahme in einem Supermarkt im Süden Berlins hielt ein Mann seit dem späten Freitagabend eine Frau als Geisel. picture alliance/dpa | Carsten Koall

Nach der rund zwölfstündigen Geiselnahme in einem Berliner Supermarkt hat die Polizei die Identität des mutmaßlichen Täters festgestellt.

Der Mann soll nach Angaben der Beamten 29 Jahre alt sein, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit soll seit Freitagabend eine Mitarbeiterin eines Supermarktes im Berliner Süden als Geisel genommen haben.

Unter Vorhalt eines Messers habe er die Frau in seine Gewalt gebracht, sagte der Sprecher. Am Samstagmorgen erfolgte schließlich der Zugriff der Polizei. Die Beamten setzten dabei einen Taser gegen den Mann ein.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Ferientipp für Gourmets: Wohlfühlküche mit Aussichtsturm





Die Frau und der 29-Jährige blieben weitestgehend unverletzt. Der mutmaßliche Täter befindet sich aktuell in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft wird nach Angaben der Behörde am Sonntag entscheiden, ob der Mann einem Haftrichter vorgeführt wird. (dpa)