„Geht arbeiten!“ Weltstar Sting mit deutlicher Ansage an seine Kinder

Sting macht deutlich, dass seine Kinder sich nicht auf seinem Vermögen ausruhen sollen. Der Musiker setzt stattdessen auf Eigenverantwortung, Fleiß und Disziplin – auch bei der eigenen Familie. Trotz seines Erfolgs und Millionenvermögens erwartet Sting von seinen Kindern, dass sie ihren eigenen Weg gehen und selbst arbeiten.

Der Star hat sechs Kinder, die inzwischen selbst erfolgreich sind. Dazu zählen etwa Eliot Sumner (35), die im Musikgeschäft arbeitet, sowie Schauspielerin Mickey Sumner (42), berichtet das Magazin „Rolling Stone“. Sting unterstützt zwar die Karrieren seiner Kinder, will ihnen aber kein sorgenfreies Leben allein durch sein Vermögen finanzieren. Das betonte er in der Sendung „CBS Sunday Morning“.

Der Musiker finanziert seinen Kindern zwar die Ausbildung, erwartet aber zugleich, dass sie arbeiten gehen. Ihm sei wichtig, dass sie eigene Erfahrungen sammeln und die Möglichkeit bekommen, sich selbst zu verwirklichen.

Sting: „Ich liebe die Arbeit“

Heute sei er froh darüber, seine Kinder früh zum Arbeiten angehalten zu haben. Nur deshalb hätten sie eine „außergewöhnliche Arbeitsmoral“, erklärt der Musiker. Weil er selbst gerne arbeite, habe er ihnen diese Haltung vermitteln wollen.

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Heute sieht die Arbeit bei Sting natürlich anders aus. Bevor er berühmt wurde, habe er nahezu jeden Job angenommen, um Geld zu verdienen. Laut „Rolling Stone“ arbeitete er zeitweise im Büro und auf dem Bau – parallel zur Musik. Im Vordergrund habe dabei stets gestanden, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, nicht der Wunsch nach Ruhm. Selbst heute, nach 15 Soloalben und fünf weiteren mit The Police, sagt Sting noch immer: „Ich bin kein Rockstar.“ Sein Ziel sei es bis heute, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. (el)