Ein Häftling flieht aus der JVA, danach machen die Beamten eine erstaunliche Entdeckung in seiner Zelle.

Die JVA Duisburg-Hamborn. Hier ist ein Häftling am Sonntagmorgen entkommen. picture alliance/dpa | Christoph Reichwein

Bei einem hollywoodreifen Ausbruch aus der JVA Duisburg-Hamborn ist ein Häftling am Sonntagmorgen entkommen. In seiner Zelle fand die Polizei ein Versteck im Boden.

Der Hohlraum unter dem Linoleumboden sei offensichtlich bei Zellenkontrollen nicht bemerkt worden, jetzt aber entdeckt worden, sagte ein Sprecher des Justizministeriums. Werkzeug habe sich in dem Hohlraum nicht mehr befunden.

Häftling sägt Gitterstab durch und entkommt

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Man könne inzwischen sicher annehmen, dass der Häftling einen Gitterstab vor dem Fenster seiner Zelle zum Innenhof durchgesägt habe. Um die Feinvergitterung vor dem Fenster aufzudrücken, habe er den Zellentisch als Hebel eingesetzt, sagte der Sprecher.

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Dann sei er offensichtlich über die Fassade auf der Innenseite aufs Dach und auf der Außenseite auf unbekannte Weise heruntergeklettert.

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Von dem Mann fehlt laut Ministerium weiter jede Spur. Er war wegen Diebstahlverdachts in Untersuchungshaft und Ende Mai wegen zwei Wohnungseinbrüchen mit hohem Schaden zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Dabei soll er nach Informationen aus Justizkreisen nicht nur wertvollen Schmuck, sondern auch mehr als 200.000 Euro Bargeld gestohlen haben. (dpa/esk)