Pflanzen kopfüber? Dieser Trick löst gleich zwei Probleme

Wenig Platz auf dem Balkon und ständig Ärger mit Schnecken? Ein einfacher Trick aus dem Netz zeigt, wie sich beides lösen lässt – Upside-Down mit Pflanzen, die einfach kopfüber wachsen.

Auf den ersten Blick wirkt es ungewöhnlich: Pflanzen wachsen nicht nach oben, sondern hängen aus einem Eimer nach unten. Genau diese Methode sorgt derzeit online für Aufmerksamkeit. Beim sogenannten Upside-Down-Planting wird ein Gefäß – oft ein einfacher Eimer – so vorbereitet, dass die Pflanze durch eine Öffnung im Boden nach unten herauswächst. Oben bleibt Platz für weitere Pflanzen.

Das bringt Upside-Down-Planting

Das Prinzip dahinter ist schnell erklärt: Der Eimer wird aufgehängt, etwa an einem Haken oder Gestell. Während die Hauptpflanze nach unten wächst, können oben im Gefäß zusätzlich Kräuter oder Salat gesetzt werden. So lässt sich der vorhandene Raum gleich doppelt nutzen.

Der Vorteil liegt vor allem im Platz. Gerade auf kleinen Balkonen kann man so mehr anbauen, ohne zusätzliche Fläche zu brauchen. Gleichzeitig haben es Schädlinge wie Schnecken deutlich schwerer, an die Pflanzen zu kommen, weil der direkte Kontakt zum Boden fehlt. Auch bodenbürtige Krankheiten spielen dadurch eine geringere Rolle.

Die Tücken der Methode

Ganz ohne Aufwand ist die Upsode-Down-Methode aber nicht. Die Erde in hängenden Gefäßen trocknet schneller aus, deshalb muss häufiger gegossen werden. Außerdem sollte die Aufhängung stabil sein: Ein bepflanzter und gut gewässerter Eimer bringt schnell einiges an Gewicht zusammen.

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Für viele ist der Reiz trotzdem klar: Mit wenig Aufwand entsteht eine platzsparende Lösung, die sich flexibel anpassen lässt. Gerade für Balkon-Gärtner kann der Trick eine einfache Möglichkeit sein, mehr aus dem vorhandenen Raum herauszuholen.