Ganz schön kuschelig – und steinreich: Polizei findet 50.000 Euro in einem Teddybären

Die niederländische Polizei hat 50.000 Euro versteckt in einem Teddybären entdeckt. Das Kuscheltier befand sich in einem Paket, das Mitarbeitern im Postverteilzentrum am Flughafen Aachen-Maastricht verdächtig vorgekommen war, wie die Polizei mitteilte. „Ein süßer und flauschiger Teddybär wartete dort auf uns“, berichteten die Fahnder. „Doch bei einer kurzen ,Kuschelinspektion‘ fühlte sich der Bär doch etwas verdächtig an.“

An einigen Stellen hätten die Beamten etwas Seltsames gespürt und ungewöhnliche Nähte an Kopf und Rücken entdeckt, was darauf hindeutete, dass der Bär erneut zugenäht worden war. Das habe eine genauere Untersuchung erfordert. „Mit einem vorsichtigen Eingriff öffneten wir den Teddybären“, erklärte die Polizei. Zum Vorschein kamen haufenweise gefaltete 50-Euro-Scheine im Gesamtwert von 50.000 Euro.

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Wer der Absender und der Empfänger des verdächtigen Pakets mit dem wertvollen Teddy sind, werde noch untersucht. Die große Geldsumme sei beschlagnahmt worden und werde durch die Abteilung für Kriminaltechnik untersucht, teilte die Polizei mit. (mp/dpa)