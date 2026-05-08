Besserer Schutz für Opfer häuslicher Gewalt: Fußfessel für Täter

Zehntausende Menschen werden Opfer häuslicher Gewalt – vor allem Frauen. Eine neue Option soll sie vor Annäherung der Täter schützen. Für die Justizministerin ist es ein wichtiger Baustein.

Zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt hat der Bundestag eine Regelung zur elektronischen Fußfessel beschlossen. In zweiter und dritter Lesung stimmten neben den Koalitionsfraktionen Union und SPD auch die Grünen zu, ebenso wie die AfD. Die Linke enthielt sich.

Das beschlossene Gewaltschutzgesetz sieht vor, dass ein Gericht Täter zum Tragen der Fußfessel verpflichten kann, um ein Annäherungsverbot durchzusetzen. Kommt der Täter zu nahe, wird das Opfer über ein Empfangsgerät gewarnt.

Teilnahme an sozialem Trainingskurs oder Gewaltpräventionsberatung für Täter

Neben dieser sogenannten elektronischen Aufenthaltsüberwachung sieht das Gesetz auch vor, dass Familiengerichte Täter nach einer Körperverletzung oder einer ernsthaften Gewaltdrohung zur Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs oder einer Gewaltpräventionsberatung verpflichten können.

Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina unterstützt die Entscheidung. So werde der Schutz von Betroffenen gestärkt. „Es ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Gewaltschutz, es muss aber noch deutlich mehr passieren“, sagt sie und fordert eine Reform des Sorge- und Umgangsrechts. „Der Schutz vor Gewalt muss hier auch dann höher gewertet werden als das Umgangsrecht des Vaters, wenn es um Gewalt gegen die Partnerin geht. Wir müssen 2026 zum Reformjahr für den Schutz von Frauen und für ein Ende geschlechtsspezifischer Gewalt machen.“

„Der vorliegende Gesetzentwurf stärkt den Schutz von Betroffenen durch die elektronische Fußfessel und die Arbeit mit Tätern“, sagte Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) in der abschließenden Debatte im Parlament. Das seien zwei Bausteine. „Wer Gewalt begeht, muss an sich arbeiten, damit die Gewalt nicht wieder aus ihm herausbricht.“

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Das Gesetz sieht auch vor, den Strafrahmen für Verstöße gegen Gewaltschutzanordnungen zu erhöhen. Familiengerichte erhalten zudem die Möglichkeit für Auskünfte aus dem Waffenregister. (dpa/mp)