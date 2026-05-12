Funkloch trotz Vertrag? Mit dieser App kriegen Sie Geld zurück

Videos laden ewig, Downloads brechen ab, Webseiten öffnen sich kaum: Viele Handy-Nutzer kennen schlechten Mobilfunkempfang im Alltag. Mit einer neuen App der Bundesnetzagentur können Verbraucher nun erstmals prüfen, ob ihr Anbieter tatsächlich weniger Leistung liefert als im Vertrag zugesichert – und unter Umständen sogar Geld zurückfordern.

Die Anwendung trägt den Namen „Breitbandmessung Nachweisverfahren Mobilfunk“ und steht kostenlos im App Store sowie bei Google Play zum Download bereit. Mit der App lässt sich messen, welche Internetgeschwindigkeit am eigenen Wohn- oder Arbeitsort tatsächlich ankommt.

Hintergrund: Mobilfunkanbieter müssen in ihren Vertragsunterlagen angeben, welche Geschwindigkeiten Kunden mindestens, normalerweise und maximal erwarten können. Werden diese Werte dauerhaft deutlich unterschritten, kann laut Verbraucherzentrale eine sogenannte Minderleistung vorliegen.

30 Messungen an fünf Tagen nötig

Allerdings reicht eine einzelne Messung nicht aus, um Ansprüche geltend zu machen. Für einen offiziellen Nachweis verlangt die Bundesnetzagentur insgesamt 30 Messungen, verteilt auf fünf Kalendertage mit jeweils sechs Messungen pro Tag.

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Mit dem daraus entstehenden Messprotokoll können sich Verbraucher anschließend an ihren Mobilfunkanbieter wenden. Möglich sind je nach Fall eine Preisminderung oder sogar eine vorzeitige Kündigung des Vertrags.

Verbraucherzentrale bietet Musterbrief an

Unterstützung gibt es auch von der Verbraucherzentrale: Dort finden Kunden einen kostenlosen Rechner, mit dem sich mögliche Minderungsansprüche berechnen lassen. Zusätzlich gibt es einen Musterbrief-Generator für Beschwerden beim Anbieter.

Die Problematik betrifft viele Regionen in Deutschland. Zwar gibt es laut Bundesnetzagentur nur noch wenige echte Funklöcher ohne jeglichen Empfang. Häufiger sind sogenannte „graue Flecken“: Bereiche, in denen zwar grundsätzlich Mobilfunk verfügbar ist – allerdings nicht beim jeweiligen Anbieter des Kunden.

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Genau dort könnte die neue App für Verbraucher interessant werden. Denn sie hilft dabei, schlechte Netzleistung konkret nachzuweisen, statt sich nur auf subjektive Eindrücke verlassen zu müssen. (apa)