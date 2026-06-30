Immer wenn es sehr heiß wird, taucht ein Argument wieder auf: Früher sei es doch genauso gewesen. Ein Blick auf Messreihen zeigt, dass die Erinnerung trügt.

Mittlerweile sind es deutlich mehr Hitzetage als noch vor einigen Jahren. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg

Deutschland erlebt aktuell eine ausgeprägte Hitzewelle. Erstmals an einem Juni-Tag könnte die 40-Grad-Marke geknackt werden. Es ist ein ungewöhnliches Ereignis, noch bevor überhaupt der Hochsommer loslegt.

Im Netz kursiert erneut ein bereits in den vergangenen Jahren vorgebrachtes Argument: „Es hat früher auch heiße Tage im Sommer gegeben“, heißt es etwa. „Das ist normal, es ist Sommer!“ Oft wird sehr zugespitzt formuliert. Manche verweisen dabei auf eine Hitzewelle vor genau 50 Jahren. Das greift zu kurz.

War 1976 wirklich ein außergewöhnlich heißer Sommer?

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Ja, durchaus. Besonders von Ende Juni bis weit in den Juli gab es eine der markantesten Hitzewellen des vergangenen Jahrhunderts. Doch ganz so heiß wie heute war es damals nicht, wie historische Daten zeigen: Am Rhein herrschten seinerzeit mit die höchsten Temperaturen, in Koblenz zum Beispiel wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 36,4 Grad Celsius gemessen.

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Dass Menschen schon früher in extremen Sommern schwitzten, ist unstrittig. Einzelne Hitzewellen widerlegen den Klimawandel aber nicht. Entscheidend ist der Unterschied zwischen einzelnen Wetterereignissen und dem langfristig veränderten Klima. Um einen Trend zu bestimmen, müssen Wetter-Phänomene über mehrere Jahrzehnte betrachtet werden.

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War es damals genauso heiß wie heute?

Nein. Zu erkennen ist das unter anderem an der Zahl der Hitzetage, die auch heiße Tage genannt werden. An ihnen erreicht oder überschreitet die Lufttemperatur die 30-Grad-Marke. Um klimatische Trends zu erkennen, wird unter anderem die Zahl der heißen Tage flächendeckend an den Messstationen in Deutschland während eines Jahres ermittelt - und ein Mittelwert gebildet.

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In den 50 Sommern vor dem Jahr 2000 gab es DWD-Daten zufolge nur drei Jahre mit mehr als zehn heißen Tagen: 1976, 1994 und 1995. Zum Vergleich: In den 26 Jahren seit der Jahrtausendwende gab es demnach schon ein Dutzend Sommer mit mehr als zehn Hitzetagen, acht davon seit 2015. Die Zahl der heißen Tage in Deutschland steigt also.

Der vielzitierte Supersommer 1976 bleibt mit seinen deutschlandweit 10,2 heißen Tagen hinter heutigen Rekordjahren zurück: Allein in den vergangenen vier Sommern gibt der DWD im Mittel mehr Hitzetage an: 17,3 (2022), 11,5 (2023), 12,5 (2024) und 11,1 (2025).

Warum erinnern sich trotzdem viele falsch?

Dass viele Menschen meinen, früher sei es genauso heiß gewesen, ist nicht überraschend: Im Gedächtnis bleiben vor allem persönliche Momente, also zum Beispiel besonders warme und sonnenreiche Sommer statt kühle und nasse.

Dass früher wettermäßig nicht alles eitel Sonnenschein war, zeigte schon Rudi Carrell mit seinem Song von 1975. Es muss einen Grund gegeben haben, warum der Entertainer sehnsüchtig fragte, wann es denn mal wieder richtig Sommer werde.

Gab es in den 1970ern schon 40 Grad?

Nein. Diese Temperatur wurde in Deutschland nach DWD-Angaben 1983 erstmals an zwei Wetterstationen in Bayern überschritten — gut 100 Jahre nach Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Es ist also schlicht unmöglich, schon in den 1970ern bei 40 Grad im Freibad gelegen zu haben.

Wird auch im Sommer 2026 die 40-Grad-Marke an einer Wetterstation in Deutschland geknackt, dann wäre es seit 2015 das vierte Jahr mit solchen Rekordtemperaturen, wie DWD-Daten zeigen.

Was ist das Fazit?

Ja, 1976 war ein außergewöhnlich heißer Sommer. Daraus folgt aber nicht, dass es damals genauso heiß war wie heute, oder dass solche Ereignisse gegen den menschengemachten Klimawandel sprechen.

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Das internationale Forschungsnetzwerk World Weather Attribution (WWA) kommt in seinem aktuellen wissenschaftlichen Paper zu der Erkenntnis: Temperaturen wie in der derzeitigen Hitzewelle seien im westeuropäischen Klima des Jahres 1976, als es auf der Erde noch rund 1,1, Grad kühler gewesen sei als heute, „im Juni praktisch unmöglich gewesen“ – und auch zu jeder anderen Jahreszeit „höchst unwahrscheinlich“.

Nach den Erkenntnissen der Autoren wäre eine Hitzewelle wie die aktuelle im Klima von 1976 einmal in 10.000 Jahren aufgetreten. Im heutigen Klima liege die Zeitspanne bei etwa 20 bis 25 Jahren. (dpa/mp)