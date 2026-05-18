„Fritten-Krieg“? Warum diese Pommessoße mega ist

Erdnussbutter und Sambal Oelek zusammen, das geht nicht? Und wie das geht! Das vermeintliche Soßen-Chaos aus Holland sorgt für Geschmacksexplosionen – und lässt sich zu Hause einfach nachmachen. Der ziemlich passende Name des Ganzen: „Fritten-Krieg“.

Wenn Niederländer an der Pommesbude nach „Patatje Oorlog“ fragen, versteht man hierzulande irgendwie erst mal nur „Ohrloch“. Und selbst nach entsprechender Aufklärung sorgt das, was bei unseren Nachbarn ein beliebter Klassiker ist, für etwas Ungläubigkeit.

„Fritten-Krieg“: Das „Schlachtfeld“ in der Pommestüte

„Dabei handelt es sich um frisch frittierte Pommes, die mit einer Kombination aus Erdnusssoße, Mayonnaise und rohen Zwiebeln serviert werden“, erklärt Nick Slagter vom fahrenden Imbissstand „Der fliegende Holländer“.

Als ob Pommes mit süßer Soße nicht schon für genug Verwirrung sorgen, verrät der Mann aus dem niederländischen Winschoten dann noch, was „Patatje Oorlog“ eigentlich bedeutet: ins Deutsche übersetzt so viel wie „Pommes-Krieg“ oder „Fritten-Krieg“.

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Laut Slagter bezieht sich der Name auf das „Schlachtfeld“ der verschiedenen Soßen, die sich bekriegen. Allerdings nur auf den ersten Blick. Denn so süß ist die Erdnusssoße gar nicht. Es handelt sich eher um eine süß-scharfe Saté-Soße, die einen reichlichen Schuss Sambal Oelek intus hat. Natürlich hat da jeder Imbiss oder niederländischer Hobbykoch sein eigenes Rezept.

Das gehört in den niederländischen Klassiker hinein

Was aber mindestens in die Soße muss, zählt Nick Slagter auf:

250 ml Kokosmilch

150 g Erdnussbutter

2 EL Ketjap Manis

Saft einer 1/2 Limette

1 EL brauner Zucker

1 TL Ingwer geraspelt

2-3 TL Sambal Oelek

Das alles kommt in den Mixer und kann danach kalt, aber auch erwärmt über die Pommes verteilt werden. Wer den „Krieg“ mit der Mayo übertreiben will, kann in die Erdnusssauce zusätzlich auch noch einen Schuss Sojasoße und einen Klecks Honig geben. Herzhafter wird es, wenn Sie noch eine Knoblauchzehe hinzufügen. (dpa/mp)