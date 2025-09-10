Freizeitpark-Ranking: Beste Anlage steht in Deutschland

Aufregende Achterbahnfahrten und hoher Spaßfaktor: Eine internationale Expertenjury war auf der Suche nach dem besten Freizeitpark der Welt – und wurde in Deutschland fündig. Der ausgezeichnete Park erhält den Titel bereits zum zehnten Mal.

Der Europa-Park in Rust bei Freiburg wurde laut eines aktuellen Rankings zum besten Freizeitpark der Welt gekürt. Die renommierte Fachzeitschrift „Amusement Today“ habe Deutschlands größten Park demnach mit dem „Golden Ticket Award“ ausgezeichnet – der höchsten Branchenauszeichnung, wie der Freizeitpark mitteilte. Es ist bereits das zehnte Mal, dass der Europa-Park diese Auszeichnung erhält.

Weiterer deutscher Freizeitpark unter den besten fünf Parks

„Die Jury würdigte insbesondere die große Vielfalt an Attraktionen, den professionellen Betrieb auf höchstem Niveau sowie das gelungene Zusammenspiel von Tradition und Innovation“, wie das Familienunternehmen mitteilte, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Auch die Gastronomie und Übernachtungsangebote hätten große Anerkennung erhalten.

Mit der diesjährigen Auszeichnung setzte sich der Europa-Park zum wiederholten Mal gegen renommierte Konkurrenz wie die Universal Studios durch. Der Park im US-Bundesstaat Florida erhielt Silber im Ranking, danach folgt der Park Dollywood im US-Bundesstaat Tennessee. Tatsächlich schaffte es noch ein weiterer deutscher Freizeitpark unter die besten Parks der Welt: Das Phantasialand in Brühl belegt den 4. Platz vor dem Silver Dollar City-Park im US-Bundesstaat Missouri. (mp)