Eine Straßenbahn der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) fährt am frühen Morgen in der Altstadt über den Theaterplatz.

Eine Straßenbahn der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) fährt am frühen Morgen in der Altstadt über den Theaterplatz. Foto: Robert Michael/dpa

  • Dresden

Frauen in Straßenbahn belästigt: Helfer mit Messer attackiert und verletzt

Ein junger Mann will Frauen in einer Straßenbahn schützen und wird danach selbst zum Opfer. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.

Ein 21 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung in einer Dresdner Straßenbahn mit einem Messer verletzt worden. Über die Schwere der Verletzung lagen der Polizeidirektion Dresden zunächst keine Angaben vor. Der Mann sei zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es.

Laut Polizeibericht geschah die Tat in der Nacht zum Sonntag an einer Haltestelle. Zunächst hätten zwei Männer aus einer Gruppe heraus Frauen in der Straßenbahn belästigt. Der 21-Jährige sei dazwischengegangen und daraufhin von einem der beiden Täter attackiert worden. Danach flüchteten sie.

Laut Polizeibericht wurde einer der Männer noch in der Nähe des Tatortes gestellt. Die Polizei ermittelt gegen ihn und den weiteren, noch unbekannten Tatverdächtigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen vor allem unter den zahlreichen Fahrgästen der Bahn.

