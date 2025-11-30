Frau und Baby tot: Tatverdächtiger Vater noch schwer verletzt in Klinik

Die Polizei findet eine Mutter und ihr Baby tot. Unter Verdacht: der Vater des Kindes. Noch sind viele Fragen offen.

Nach dem Fund einer toten Frau und ihres toten Babys in einer Düsseldorfer Wohnung laufen die Ermittlungen weiter. Der 43 Jahre alte Vater des Kindes, der laut Staatsanwaltschaft und Polizei unter Verdacht steht, die beiden möglicherweise getötet zu haben, befand sich einer Polizeisprecherin zufolge auch am Sonntag noch schwer verletzt im Krankenhaus. Ob er bereits vernehmungsfähig war, ließ die Sprecherin zunächst offen.

Einsatzkräfte der Polizei hatten Frau und Kind am Samstagvormittag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Oberbild entdeckt. Der unter Tatverdacht stehende 43-Jährige sei mit schweren Verletzungen festgenommen und ins Krankenhaus gebracht worden. Mit Informationen zum Alter der Frau und des Babys sowie zu möglichen Hintergründen und dem Ablauf der Tat hielten die Ermittler sich zunächst zurück.

Mordkommission ermittelt im Fall der toten Frau und des Babys

Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. „Hinweise auf vergangene Einsätze in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt sind nicht bekannt”, hieß es.

Weitergehende Informationen sollten frühstens ab Montag durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mitgeteilt werden. (dpa)