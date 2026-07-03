Ein Video sorgt im Iran für Wirbel: Eine Frau wird für ihren Spaziergang in Unterwäsche festgenommen. Der Fall erinnert an einen ähnlichen Vorgang in Teheran.

Die Stadt Jasd liegt in der Wüste des Iran. Hier machte eine Frau einen Spaziergang in Unterwäsche. (Archivbild) picture alliance / ZB | Rolf Zimmermann

Eine Frau ist im Iran in Unterwäsche spazieren gegangen und daraufhin kurzzeitig festgenommen worden. Die Justiz wirft ihr einen „Verstoß gegen gesellschaftliche Normen“ vor, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Der Vorfall ereignete sich demnach vor wenigen Tagen in einem Park in der konservativen Wüstenmetropole Jasd.

Die Frau ist nach Irna-Angaben inzwischen wieder bei ihrer Familie. In dem Bericht war die Rede von einer „schweren psychischen Erkrankung“. Der Fall werde von der Staatsanwaltschaft mit hoher Priorität behandelt, hieß es.

Iranerin in Unterwäsche auf Straße: Ins Netz hochgeladen

Anzeige

Die genauen Hintergründe waren unklar. In den sozialen Medien kursierte ein Video, das die mit purpurfarbener Unterwäsche bekleidete Frau zeigen soll.

Die WochenMOPO 27/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Ein Jahr Block-Prozess: Drama, Tränen und die Frage, wer lügt • Blutbad von Stade: Die rätselhafte Rolle der „Patentante“ • 16 Seiten Sport: Kann Klopp den deutschen Fußball retten? • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Hamburgs schönstes Festival

Die Echtheit der Aufnahmen ließ sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Gesicht und Körperkonturen wurden zum Schutz der Frau unkenntlich gemacht. Auch mehrere weitere Personen sollen festgenommen worden sein, unter anderem Menschen, die Aufnahmen anfertigten.

Anzeige

In Teheran: Bereits ähnlicher Fall

Bereits in der Vergangenheit war es in der Hauptstadt Teheran zu einem ähnlichen Fall einer Studentin gekommen. Damals hieß es, sie habe sich aus Protest gegen die strengen islamischen Kleidungsregeln ausgezogen.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Pärchen küsst sich live auf TikTok – Strafe ist heftig

In der Islamischen Republik Iran gelten strenge Kleidungsvorschriften. Ihre Einhaltung wird von sogenannten Sittenwächtern überprüft. Seit den landesweiten Protesten im Herbst 2022 widersetzen sich viele Frauen in den Metropolen etwa der Kopftuchpflicht. (dpa/js)