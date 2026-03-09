mopo plus logo
Die barbardische Sängerin Rihanna.

Popstar Rihanna (Archivbild). Foto: IMAGO/ABACAPRESS

  • Los Angeles

Schüsse auf Haus von Popstar Rihanna – Frau festgenommen

Auf das Haus von Musik-Superstar Rihanna (38) in Los Angeles ist geschossen worden. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Die Sängerin sei zu Hause gewesen, es sei aber niemand verletzt worden, berichteten die US-Medien unter Berufung auf die Polizei in Los Angeles (LAPD).

Los Angeles: Schüsse auf Haus von Superstar Rihanna

Eine um die 30 Jahre alte Frau sei nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) festgenommen worden. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Die auf Barbados geborene Rihanna gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Die Sängerin und Unternehmerin ist seit einigen Jahren mit dem US-Rapper A$AP Rocky zusammen, das Paar hat drei Kinder. (dpa/mp)

